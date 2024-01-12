Kanada'da BestBuy adlı e-ticaret sitesi PlayStation 5 kullanıcılarının merakla beklediği DualSense V2'yi listeledi. Ancak bir süre sonra BestBuy, bu sayfayı yayından kaldırdı. Peki ama yeni DualSense V2 tasarımı ve özellikleri nasıl?

PlayStation 5 DualSense V2 özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı

Sony'nin bir süredir yeni bir DualSense üzerinde çalıştığı bilinenler arasında. Hali hazırda piyasada olan kontrolcü, özellikle pil ömrü ile eleştirilerin odağında. Bu anlamda yeni DualSense V2, 12 saat gibi çok daha iyi bir pil ömrü sunacak. Aslında kontrolcü kağıt üstünde 8-12 saat arası pil ömrü sunuyor. BestBuy ise listelemesinde DualSense V2 için tam 12 saatlik kesintisiz oyun deneyiminden bahsediyor.

Kontrolcüde tasarım ise aynı. Bu anlamda yine dahili mikrofon, dokunsal tetikleyiciler, kulaklık girişi, dokunmatik yüzey gibi özellikler karşımıza çıkıyor. PlayStation DualSense V2 fiyatı ise 90 Kanada doları yani 67 dolar olarak karşımıza çıkıyor. Bu anlamda DualSense V2 fiyatı da ilk versiyonla aynı kaldı.

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Listelemeyi fark eden ve paylaşımı resetera forum kullanıcısı, listede yer alan DualSense V2 özelliklerini şu şekilde sıraladı:

PlayStation 5 ile uyumlu

Kablosuz bağlantı, oyun sırasında hiçbir zaman kablolara karışmamanızı sağlar

İkonik konforlu tasarım ellerinize doğal bir şekilde uyum sağlar

Dokunsal geri bildirim, daha gerçekçi bir oyun deneyimi için geleneksel gürültü motorlarının yerini alıyor

Dinamik uyarlanabilir tetikleyiciler, oyununuzla etkileşimde bulunurken farklı seviyelerde güç ve gerilim deneyimlemenizi sağlar

Dahili mikrofon, çevrimiçi oyunda diğer oyuncularla etkileşime geçmenizi sağlar

Kulaklık jakı, favori kulaklığınızı takmanıza olanak tanır, böylece oyun sesinizi kolayca ayarlayabilirsiniz

Dual Sense şarj istasyonu (dahil) kolay tıklatarak şarj olanağı sunar

Tam şarjla olağanüstü 12 saatlik pil ömrü, uzun oyun oturumlarını destekler

DualSense V2 boyutu için de ekleme yapan kullanıcı sonradan boyutun aynı olduğunu fark etti ve paylaşımı sildi. Buna karşın DualSense V2, 280 gram ile çok daha hafif bir gövdeye sahip. Oysa DualSense 360 gram ağırlığa sahip.

Tüm bunlara karşın, BestBuy'da yayınlanan sayfanın hatalı olma ihtimali de var. DualSense'in hali hazırda 12 saate varan pil ömrü olduğunu biliyoruz. Bu pil ömrü ne yazık ki ortalama 5-7 saat arasında olsa da, kağıt üstünde 12 saat. Yine hem tasarımın hem de özelliklerin değişmediği de görünüyor. Ağırlığın değişip pil ömrünün artmış olması da ilginç. Tasarımda da gözle görünür değişim olmadığı düşünüldüğünde bu ağırlık farkının nereden kaynaklandığı da merak konusu.