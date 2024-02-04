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Kanada'da yabancılara konut satışı yasağı 2027'ye kadar uzatıldı

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Konut krizinin yaşandığı ve vatandaşların uygun fiyatlı ev bulmakta zorlandığı Kanada'da yabancılara konut satışı yasağı 2 yıl daha uzatıldı. Öte yandan geçtiğimiz ay Kanada'da konut krizi nedeniyle uluslararası öğrenci izinleri iki yıl süreyle sınırlandırılmış ve bazı öğrencilere ise mezun olduktan sonra çalışma izni verilmeyeceği ifade edilmişti.

Kanada, vatandaşlarının yaşadığı ev bulma sorunu nedeniyle 1 Ocak 2025'te sona erecek olan yabancılara konut satışı yasağını 1 Ocak 2027'ye kadar uzattı.

KANADA'DA YABANCILARA KONUT SATIŞI YASAĞI 2 YIL DAHA UZALTILDI

Kanada'da yabancılara konut satışı yasağı iki yıl daha uzatıldı. Kanada, vatandaşlarının yaşadığı ev bulma sorunu nedeniyle 1 Ocak 2025'te sona erecek olan yabancılara konut satışı yasağını 1 Ocak 2027'ye kadar uzattı.

Kanada Başbakan Yardımcısı Chrystia Freeland yaptığı açıklamada, "Kanadalılar için konutları daha uygun fiyatlı hale getirmek için mümkün olan tüm araçları kullanarak, şu anda 1 Ocak 2025'te sona erecek olan yabancı mülkiyet yasağını 1 Ocak 2027'ye kadar uzatılacak" dedi.

KONUT KRİZİ NEDENİYLE ULUSLARARASI ÖĞRENCİ İZİNLERİ DE SINIRLANDIRILMIŞTI

Kanada hükümeti, yabancılara konut satışının ülke genelindeki şehir ve kasabalardaki konut piyasalarına fiyat artmasına yönelik endişeleri artırdığını açıkladı. Geçtiğimiz ay Kanada'da konut krizi nedeniyle uluslararası öğrenci izinlerini iki yıl süreyle sınırlandırılacağı açıklanmış, bazı öğrencilere ise mezun olduktan sonra çalışma izni verilmeyeceği ifade edilmişti.

Öte yandan söz konusu yasa ilk olarak 2023 Ocak itibariyle uygulamaya konulmuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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Yorumlar (1)

SFs Karaca:

bizimkinlerde bizim vatandaşı yüksek kira ve yüksek satış yapmak için atsın

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