Türk Fındığı Kuzey ve Güney Amerika Ülkelerine Tanıtılacak

Giresun Ticaret Borsasının hazırladığı ve Ticaret Bakanlığının desteklediği "Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE)" projesi çerçevesinde, bu yıl Kuzey ve Güney Amerika ülkelerine yönelik fındık tanıtım çalışmalarının artırılması hedefleniyor.

Giresun Ticaret Borası Başkanı Hamza Bölük, AA muhabirine, Türkiye'nin en büyük fındık ihraç pazarının Avrupa olduğunu söyledi.

Bölük, sektördeki bazı kurum ve kuruluşların yanı sıra kendilerinin de yeni pazarlar belirlenmesi için çalışma yürüttüklerini belirtti.

Ticaret Bakanlığınca desteklenen proje kapsamında Kasım 2023'te Almanya'da organize edilen toplantılarda, Avrupalı çikolata sektöründe faaliyet gösteren firmalar ile Türk ihracatçısını bir araya getirdiklerini ifade eden Bölük, 2024'te ise hedeflerinin Kuzey ve Güney Amerika ülkeleri olduğunu aktardı.

Kanada'da Türk fındığı tanıtılacak

Bölük, Mayıs 2024'te Kanada'da düzenlenecek gıda fuarına katılarak Türk fındığını tanıtacaklarını dile getirdi.

Fuarda Türk ihracatçısı ile alıcı firmaları bir araya getireceklerini anlatan Bölük, "Fındığımızı, özellikle de 'Giresun kalite' ürünümüzü Kuzey ve Güney Amerika ülkelerine de pazarlamak için tanıtım faaliyetlerimiz olacak. Firmalarımızın yeni ticari anlaşmalara imza atması için çalışmalarımız olacak." dedi.

Bölük, başta ABD olmak üzere Kanada, Brezilya gibi kalabalık nüfusa sahip ülkelerdeki insanlara fındık yedirebilmeyi amaçladıklarını belirterek, "Fındığımızı tanıtabilmek, ticaretimizi artırabilmek için sektördeki diğer paydaşlar gibi biz de çaba gösteriyoruz. Amacımız da pazarımızı artırmak ve dünyaya daha fazla Türk fındığı yedirebilmek." diye konuştu.

Ülkeler arası ticarette "uzak" veya "yakın" gibi tanımların kalmadığının altını çizen Bölük, şu değerlendirmede bulundu:

"Kuzey ve Güney Amerika olsun, Uzak Doğu ülkeleri olsun bizim için uzak değil çünkü biz fındığı Avrupa'nın dışına çıkarmalıyız. Aynı pazarda kalırsak ürettiğimizi satamaz noktaya gelebiliriz. O nedenle bir taraftan üretimimizi artırmaya çabalarken, aynı şekilde ürettiğimizi satabilme noktasında olmalıyız. Başta Çin olmak üzere Uzak Doğu ülkeleri kadar Kuzey ve Güney Amerika ülkelerine de Türk fındığının satışında büyük önem veriyoruz. Brezilya, Kanada, ABD gibi ülkelere ihracatımız var. Ama istenilen düzeyde mi, hayır. ABD başta olmak üzere Kuzey ve Güney Amerika ülkeleri çok açık pazar. ABD'nin 400 milyona yakın nüfusu var ama tükettiği fındığa bakacak olursak pazarda çok az. Diğer ülkeler de aynı şekilde. Dolayısıyla bizim Amerika ülkelerindeki pazara fındığımızı daha fazla satmamız lazım."

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği verilerine göre, Türkiye, geçen yıl 121 ülkeye 283 bin 518 ton fındık ihraç ederek 1 milyar 864 milyon 551 bin 43 dolar gelir sağladı.

İhracatın 3 bin 240 tonu ABD'ye gerçekleştirilerek 24 milyon 564 bin 933 dolar gelir elde edildi.

Brezilya'ya 39 milyon 33 bin 613 dolar karşılığında 5 bin 946 ton, Kanada'ya ise 19 milyon 696 bin 302 dolar karşılığında 3 bin 188 ton fındık ihraç edildi.