Kanada'da 104 Yıldır Kutup Ayısı Yüzme Etkinliği

VANCOUVER, 2 Ocak (Xinhua) -- Kanada'nın British Columbia eyaletinde bulunan Vancouver kentinde 104 yıldır Kutup Ayısı Yüzme etkinliği düzenleniyor.

Etkinlik kapsamında insanlar her yılın ilk gününde yeni yıla başlangıç için kendilerini İngiliz Körfezi'nin soğuk sularına bırakıyor. Etkinlik bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.