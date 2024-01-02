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Kanada'da 104 Yıldır Kutup Ayısı Yüzme Etkinliği

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Kanada'nın British Columbia eyaletinde bulunan Vancouver kentinde her yıl düzenlenen Kutup Ayısı Yüzme etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.

VANCOUVER, 2 Ocak (Xinhua) -- Kanada'nın British Columbia eyaletinde bulunan Vancouver kentinde 104 yıldır Kutup Ayısı Yüzme etkinliği düzenleniyor.

Etkinlik kapsamında insanlar her yılın ilk gününde yeni yıla başlangıç için kendilerini İngiliz Körfezi'nin soğuk sularına bırakıyor. Etkinlik bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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