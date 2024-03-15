Üye Girişi
Haberler

Apple, yapay zeka alanında büyük atılımlar yapmaya hazırlanıyor

Güncelleme:

Apple, Kanada menşeli yapay zeka şirketi DarwinAI'ı satın aldı. DarwinAI'ın teknolojik altyapısı, Apple'a yapay zeka sistemlerini daha küçük ve daha hızlı hale getirme yeteneği sağlayacak. Apple, yapay zeka alanındaki gelişmelerle birlikte, cihazlarında ve yazılımlarında kullanıcı deneyimini daha da geliştirmeyi amaçlıyor.

Apple'a dair haberleriyle tanınan Bloomberg yazarı Mark Gurman'ın son dakika haberine göre Apple, yapay zeka alanında büyük atılımlar yapmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda şirket, Kanada menşeli bir yapay zeka şirketi olan DarwinAI'ı satın aldı.

Apple'ın satın aldığı yapay zeka şirketi DarwinAI ne yapıyor?

DarwinAI'ın teknolojik altyapısı, Apple'a yapay zeka sistemlerini daha küçük ve daha hızlı hale getirme yeteneği sağlayacak. Şirketin ürünleri, imalat süreçlerinde bileşenlerin görsel olarak incelenmesinden, yapay zeka sistemlerinin boyutlarının küçültülmesine kadar çeşitli endüstrilere hizmet veriyor.

Bu teknolojik yenilikler, Apple'ın cihazlarda çalışan yapay zeka odaklı yaklaşımına büyük katkı sağlayacak. Satın alımla birlikte Waterloo Üniversitesi'nde yapay zeka araştırmacısı olan Alexander Wong da Apple'a katılarak yapay zeka grubunda bir direktör olarak göreve başladı.

DarwinAI, 2022 itibarıyla 15 milyon doların üzerinde yatırım almıştı ve şirketin, Lockheed Martin Corp. ve Intel Corp. gibi büyük kuruluşlarla işbirlikleri bulunuyor.

Apple Vision Pro, dünyaya ne zaman açılacak?

Apple'ın bu satın alımı, şirketin yapay zeka alanındaki iddialı hedeflerini gösteriyor. Şirket CEO'su Tim Cook, 2024 yılında yapay zeka konusunda büyük bir adım atacaklarını ve bu yeni teknolojilerin yakında düzenlenecek olan geliştirici konferanslarında duyurulacağını söylemişti. Apple, yapay zeka alanındaki gelişmelerle birlikte, cihazlarında ve yazılımlarında kullanıcı deneyimini daha da geliştirmeyi amaçlıyor.

Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Kanada Apple Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Hamid Yüzügüllü kimdir? AK Parti Eskişehir- Tepebaşı Belediye Başkan adayı Hamid Yüzügüllü kaç yaşında, nereli? Özkan Alp kimdir? AK Parti Eskişehir- Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp kaç yaşında, nereli? Turgut Babaoğlu kimdir? MHP Sakarya Hendek Belediye Başkan Adayı Turgut Babaoğlu kaç yaşında, nereli? Osman Kaygı kimdir? MHP Ordu İkizce Belediye Başkan Adayı Osman Kaygı kaç yaşında, nereli? Cevher Sönmez kimdir? CHP Diyarbakır Yenişehir Belediye Başkan Adayı Cevher Sönmez kaç yaşında, nereli? Abdulkadir Bedir kimdir? CHP Diyarbakır Sur Belediye Başkan Adayı Abdulkadir Bedir kaç yaşında, nereli? Medet Sipahi kimdir? MHP Ordu Gülyalı Belediye Başkan Adayı Medet Sipahi kaç yaşında, nereli? Ömer Eraslan kimdir? CHP Diyarbakır Silvan Belediye Başkan Adayı Ömer Eraslan kaç yaşında, nereli? Mahmut Uçar kimdir? AK Parti Erzurum- Yakutiye Belediye Başkan adayı Mahmut Uçar kaç yaşında, nereli? Muammer Yiğider kimdir? AK Parti Erzurum- Tortum Belediye Başkan adayı Muammer Yiğider kaç yaşında, nereli? Serdal Koç kimdir? CHP Diyarbakır Kulp Belediye Başkan Adayı Serdal Koç kaç yaşında, nereli? Mustafa Ergin kimdir? AK Parti Erzurum- Tekman Belediye Başkan adayı Mustafa Ergin kaç yaşında, nereli? Mahmut Ayparçası kimdir? MHP Ordu Çamaş Belediye Başkan Adayı Mahmut Ayparçası kaç yaşında, nereli? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 15 Mart Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Veysi Kılıç kimdir? CHP Diyarbakır Kocaköy Belediye Başkan Adayı Veysi Kılıç kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title