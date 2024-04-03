PTT Çalışanları İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkat çekti

Kocaeli'de PTT Çalışanları Dayanışma Derneğince İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkat çekmek için Kanada'nın Ankara Büyükelçiliğine telgraf yollandı.

PTT Çalışanları Dayanışma Derneği tarafından 81 ilde gerçekleştirilen etkinliğe, PTT İzmit Şubesi de katıldı.

Etkinlik kapsamda "Gazze'de sadece birkaç ay içinde on binlerce çocuk, kadın, yaşlı masum sivil acımasızca öldürüldü. Açlık çekmeye mahrum bırakıldı. Sizleri bu insanlık katliamına 'dur' demeye, insanlığın onurunu korumaya davet ediyoruz." ifadelerinin yer aldığı telgraf, Kanada'nın Ankara Büyükelçiliğine gönderildi.

Derneğin yönetim kurulu üyesi ve İzmit PTT Müdürlüğü Şefi Murat Gülen, gazetecilere, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürdüğünü söyledi.

Saldırılarda 33 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirten Gülen, dernek olarak bu vahşete kayıtsız kalmalarının mümkün olmadığını kaydetti.

Gülen, dünyadaki tüm sivil toplum kuruluşlarını İsrail'in Gazze halkına yönelik şiddet eylemlerine son vermesi için çağrıda bulunmaya davet ettiklerini dile getirerek, "Filistin'deki insanlık dramını tüm dünyaya işittirmek istiyoruz. Filistin'deki insanlık dramını büyükelçiliklere telgraf çekerek duyurmuş olduk." ifadelerini kullandı.