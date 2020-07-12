Ilısu Veysel Eroğlu Barajı'nda üçüncü türbin devreye girdi Yılda yaklaşık 4 milyar 120 milyon kilovatsaat enerji üretecek ve ülke ekonomisine yılda 2,8 milyar TL katkı sağlayacak olan Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nda üçüncü türbin devreye girdi.

Yılda yaklaşık 4 milyar 120 milyon kilovatsaat enerji üretecek ve ülke ekonomisine yılda 2,8 milyar TL katkı sağlayacak olan Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nda üçüncü türbin devreye girdi.

19 Mayıs tarihinde üretime başlayan Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nda bugüne kadar 200 milyon kilowattsaat (kWh) enerji üretildi. 10,6 milyar metreküp depolama hacmi ile Atatürk ve Keban barajlarından sonra Türkiye'nin 3. büyük depolama hacmine sahip baraj, ülke ekonomisine yıllık 2,8 milyar lira katkı sağlayacak.

Hasankeyf Kaymakamı Haluk Koç, "Veysel Eroğlu Barajı'nın su tutulmasının son aşamasına geldik. Birinci ve ikinci türbinlerimiz su tutulmasının akabinde üretime başladılar. Bu günlerde üçüncü türbinlerimizin de devreye girmesiyle beraber enerji üretimi maksimum seviyede şu anda devam etmektedir. Yılık 2 buçuk milyarlık elektrik enerjisi üreteceğimiz Veysel Eroğlu Barajı'nın ekonomik değerinin yanında tarihi turistlik anlamında Hasankeyf ile ilgili olaraktan belli noktalarda fırsat olduğunu da değerlendiriyoruz. Özelikle burada baraj gölünün her iki yakasında hem kuzey hem güney cephede yer alan taşınmış eserlerimizin bulunduğu arkeopark alanı, müze alanımız, yine güney kesiminde bulunan kale ve diğer gezilebilir alanlarımız bize bu fırsatı sunuyor. Buradaki tarihi kültürel yapıların yanında doğal varlıklarımız da turistlerimizin beğenisine sunulacaktır. Tabii şu anda arkeopark alanımızda taşınan eserlerin restorasyonu devam ediyor. Bununla birlikte çevre düzenlemesinin içinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün ihale etmesi ile birlikte projesi hazırlanacak. Projenin akabinde de tarihi eserlerimizin dokusuna uygun yeni hedeflediğimiz Hasankeyf'e yakışır tarzda bir çevre düzenlemesi, peyzaj çalışması yapacağız. Önümüzdeki senenin sonuna doğru bu çalışmalar biterek özelikle tarihi hafızamızı oluşturan bu öğelerin kent dokusuyla turizm faaliyetleriyle uygun bir şekilde burada ekonomiye katkı sunacağını değerlendiriyoruz" dedi. - BATMAN

Kaynak: İHA