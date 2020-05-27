İç Anadolu'da sokağa çıkma kısıtlaması sonrası hareketlilik arttı
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İç Anadolu'da sokağa çıkma kısıtlaması sonrası hareketlilik arttı

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ile Kayseri, Sivas, Niğde, Yozgat, Kırıkkale ve Kırşehir'de, cadde ve sokaklarda hareketlilik yaşandı.

İç Anadolu'da sokağa çıkma kısıtlaması sonrası hareketlilik arttı
27.05.2020 14:21 | Son Güncelleme: 27.05.2020 14:21

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ile Kayseri, Sivas, Niğde, Yozgat, Kırıkkale ve Kırşehir'de, cadde ve sokaklarda hareketlilik yaşandı.

Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı, Sivas Caddesi, 27 Mayıs Caddesi gibi kentin işlek yerlerinde yoğunluk oluştu. Bugün kurulan semt pazarları, gıda satışı yapan yerler ve banka önlerinde hareketlilik gözlendi.

Sosyal mesafe kuralına uyanların büyük bölümünün maske taktığı görüldü.

Sivas

Sivas'ta kısıtlamanın sona ermesinin ardından kentin işlek cadde ve sokaklarındaki hareketlilik dikkati çekti.

Kamusal alanlarda maskesiz gezmenin yasaklandığı kentler arasında yer alan Sivas'ta, özellikle bankaların bulunduğu Atatürk Caddesi ile İnönü Bulvarı'nda yoğunluk oluştu.

Sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocukların da 4 saatliğine dışarıya çıkması da yoğunluğu artırdı.

Özellikle banka ve PTT önlerinde bekleyenlerin sosyal mesafe kuralına uyması için polis ekipleri ve özel güvenlikçiler sık sık uyarı yaptı.

Niğde

Niğde'de kısıtlamanın sona ermesiyle kentin işlek yerleri, Yeni Çarşı, bankaların bulunduğu Dr. Sami Yağız Caddesi ve merkezi yerlerde yoğunluk oluştu.

Polis ekipleri, halkı sosyal mesafeye ve tedbirlere uymaları konusunda sık sık ikazlarda bulundu.

Ayrıca ekipler, dışarıya çıkmasını kısıtlanan kişileri uyararak evlerine kadar bırakıyor.

Yozgat

Yozgat'ta sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ve 14 yaş altı çocuklara sokağa çıkma iznin verilmesi cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu.

Emniyet ekipleri ise sık sık anons yaparak sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarı yaptı.

Kırıkkale

Kırıkkale'de Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ve sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocukların 4 saatliğine yeniden dışarıya çıkmasıyla cadde ve sokaklarda hareketlilik gözlendi.

Özellikle Cumhuriyet Meydanı, Zafer ve Bankalar caddeleri gibi kentin işlek yerlerinde yoğunluk oluştu.

Polis ekipleri de "sosyal mesafe" kuralına uyulması ve maske takılması konusunda sürekli uyarı yaptı.

Kırşehir

Kırşehir'de, sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından kentin meydanları ve işlek caddelerinde yoğunluk oluştu.

Cacabey Meydanı, Ahi Evran Meydanı, Terme, Atatürk ve Lise caddelerinde yaşanan yoğunlukta bazı vatandaşların maske taktıkları kimisinin ise tedbirlere uymadıkları görüldü.

Yoğunluk oluşmasında 14 yaş altı çocuklara sokağa çıkma iznin verilmesi de etkili oldu. Bazıları ebeveynler, çocuklarıyla iş yerlerinden alışveriş yaptı.

Kırşehir Belediyesi hoparlörlerinden Kovid-19 tedbirleriyle ilgili uyarı anonsları yapıldı. Polis ekipleri de işlek caddeler, banka ve alışveriş merkezleri önlerinde bulunanları tedbirler konusunda uyardı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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