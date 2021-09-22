Trafik canavarı sahnede! Motosiklet sürücüsü, başkasının hatası yüzünden öldü

DÜZCE (DHA) - Düzce'de çift şeritli yolda önündeki motosikleti geçmeye çalışan şahıs faciaya neden oldu. Hatalı sollama yaptığı sırada önündeki motoksiklete çarparak kaza yaptıran şahıs daha sonra karşı yönden gelen taksiye ve bir sivil araca çarptı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü ölürken, araç sürücüleri de yaralandı.

SOLLAMA YAPARKEN MOTOSİKLETE ÇARPTI

Saat 19.30 sıralarında Düzce merkez Mamure Köyü ile İstilli Köyü'nü birbirine bağlayan yol üzerinde İstilli Köyü'nden şehir merkezi istikametine giden B.A. yönetimindeki 81 BN 199 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan Turgut Erdoğan idaresindeki 81 DB 207 plakalı motosikleti sollamaya çalışırken, motosiklete çarptı.

PANİĞE KAPILARAK KARŞI YÖNDEN GELEN ARAÇLARA ÇARPTI

Bu sırada paniğe kapılan ve direksiyon hakimiyetini kaybeden B.A. şerit ihlali yaparak karşı yönden gelen K.C. yönetimindeki 81 T 1160 plakalı taksiye, ardından U.F.C. yönetimindeki 81 DE 404 plakalı hafif ticari araca çarptıktan sonra yoldan çıktı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada araç sürücüleri B.A., K.C., U.F.C. ve Turgut Erdoğan yaralandı. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Motosiklet sürücüsü Turgut Erdoğan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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