Akçakoca ve Ereğli'de Turizm Sezonu Öncesi Ekonomik Veriler Konuşuldu

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesi ve Zonguldak'ın Ereğli ilçelerinde turizm sezonu öncesinde ekonomik veriler Akçakoca Kaymakamlığında konuşuldu.

2024 yaz sezonu öncesinde Karadeniz'e kıyısı bulunan Akçakoca ve Ereğli ilçelerinde gelişen ekonomi masaya yatırıldı. Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can'ın başkanlık ettiği toplantıya Ereğlili iş adamları ve Akçakocalı iş adamlarının yanı sıra Akçakoca TSO Başkanı Mehmet Pazvant ve yönetim kurulu üyeleri de katılım sağladı. 2 ilçenin turistik verileri ve ekonomisi masaya yatırılırken, gelecek sezonda ekonomik olarak büyük kazanımlar hedeflendi. - DÜZCE