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Düzce'de Polis Ekipleri Uyuşturucu Operasyonu Düzenledi

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Düzce'de polis ekipleri eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyon kapsamında 6 şüpheliye işlem yapıldı ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile tütün ürünleri ele geçirildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ekipleri eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenleyerek çok sayıda uyuşturucu ele geçirdi.

Düzce'de polis ekipleri uyuşturucu ile mücadelesini sürdürüyor. Bu çerçevede Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü birimleri tarafından Çamköy Mahallesi ve çevresindeki 7 adreste eş zamanlı olarak yapılan çalışmada "Uyuşturucu Madde Kullanmak veya Bulundurmak" suçundan 6 şüpheli şahsa işlem yapıldı. Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 3 gram esrar, 1,5 gram sentetik kannabinoid, 0.60 gram toz esrar, 0,10 gram metamfetamin, 17 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. KOM Şube Müdürlüğü tarafından 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan 1 şahsa işlem yapılırken ikamette yapılan aramada 12 kilogram tütün, 30 bin adet tütün doldurulmuş makaron sigara, 16 bin 600 adet boş makaron ve 2 adet otomatik sigara sarma makinası ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, operasyonların devam edeceği öğrenildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Düzce Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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