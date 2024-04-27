Düzce'de 666 Gram Reçine Esrar Ele Geçirildi

Düzce'de polis ekiplerince yapılan operasyonda 666 gram reçine esrar ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaynaşlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda F.A. isimli şüpheli yakalandı. Şahsın üzerinde ve evinde yapılan incelemelerde 2 adet ruhsatsız tabanca, 331 adet fişek ve 2 parça halinde 666 gram reçine esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli, uyuşturucu madde kullanma ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından gözaltına alındı. - DÜZCE