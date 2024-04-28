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Düzce'de Okulumda Sağlıklı Besleniyorum Projesi Hayata Geçirildi

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Düzce'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Okulumda Sağlıklı Besleniyorum' projesi kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Sancaklar İlkokulu'nda gerçekleştirilen etkinliklerde çocuklara sağlıklı beslenme anlatıldı ve başarılı olan öğrencilere hediyeler verildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de hayata geçirilen "Okulumda Sağlıklı Besleniyorum" projesi kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi tarafından hayata geçirilen "Okulumda Sağlıklı Besleniyorum" projesi son olarak Sancaklar İlkokulu'nda gerçekleştirildi. İlkokul Fiziksel Etkinlikler Talimatı (İFET) uygulaması çerçevesinde okul bahçesinde fiziksel aktivite müsabakaları düzenlenirken, çocuklara sağlıklı beslenme anlatıldı. Etkinliklerde başarılı olan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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