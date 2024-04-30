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Düzce'de Kaldırıma Park Eden Araçlar Çekildi

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Düzce'de sürücülerin hemen hemen her gün kaldırıma park ettiği Rıhtım Caddesi üzerinde ki bölgede ki araçlar uyarılmasına rağmen kaldırılmayınca polis ekiplerince çekilerek otoparka gönderildi.

Düzce'de sürücülerin hemen hemen her gün kaldırıma park ettiği Rıhtım Caddesi üzerinde ki bölgede ki araçlar uyarılmasına rağmen kaldırılmayınca polis ekiplerince çekilerek otoparka gönderildi.

Düzce'de araç sürücüleri kaldırımlara araç parkına devam ederken, polis ekipleri de sahada çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Rıhtım Caddesi üzerinde defalarca polis ekiplerince uyarılar yapılmasına rağmen kaldırıma parkı devam ettiren sürücülerin araçları polis ekiplerince çekildi. Ekipler kaldırımların vatandaşlara ait olduğunu belirterek sürücülerin araçlarını yediemin otoparkına çekerek kaldırıma araç bırakma sebebi ile cezai işlem uyguladı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Düzce Güvenlik Trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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