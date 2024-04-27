DÜZCE (İHA) – Düzce İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2. Olağan toplantısı gerçekleştirildi. Düzce protokolü toplantıya video konferans sistemi ile katılım sağladı.

2024 yılı İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2. Olağan toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan başkanlığında gerçekleştirildi. Düzce Valisi Selçuk Aslan ve Düzce protokolü olağan toplantıya video konferans sistemi ile katılım sağlarken, Düzce'de yapılan çalışmaları Vali Aslan bakan Işıkhan'a tek tek anlattı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Prof. Dr. Vedat Işıkhan'ın kurul üyelerine hitaplarının ardından, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce 2024 yılı İş ve İş Gücü Piyasa Araştırması çerçevesinde yapılan faaliyetler ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü' nün Mesleki Eğitim Programı çerçevesinde faaliyetler değerlendirilerek, ilgili gündem maddeleri görüşüldü. - DÜZCE