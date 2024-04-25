Düzce'de Elektrik Kesintisi: Trafik Kilitlendi

Düzce'de elektrik kablosunun kopmasıyla birçok yerde elektrik kesintisi yaşandı. Çoban Kavşağı'ndaki trafik ışıkları da kesintiden etkilenerek trafik kilitlendi.

Burhaniye Mahallesi Metek Sokak üzerinde bulunan elektrik direğindeki kablonun kopması ile Burhaniye ve Şerefiye Mahallesi elektriksiz kaldı. Elektrik kesintisinden etkilenen Çoban Kavşağı'nda trafik ışıkları çalışmayınca trafik kilitlendi. Çoban Kavşağı'na çok sayıda trafik polisi sevk edildi. Ekipler trafik alışını yöneterek trafiği rahatlattı. - DÜZCE