Düzce Gazi Mustafa Kemal İlk ve Ortaokulu'nda afet durumunda sahada görev alan ekipler tanıtıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Gazi Mustafa Kemal İlk ve Ortaokulunda afet durumunda sahada görev alan ekiplerin tanıtımı yapıldı.

Düzce'de ilk okul ve ortaokul öğrencilerine yönelik afet durumlarında yapılması gerekenler ile ilgili bilgilendirmeler devam ediyor. Bu çerçevede Gazi Mustafa Kemal İlk ve Ortaokulu'nun bahçesine AFAD, UMKE ve Acil yardım ambulansları geldi. Burada öğrenciler afet anında sahada çalışan ekiplerle tanışarak ekipmanları tanıdı. - DÜZCE