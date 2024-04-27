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Düzce Gazi Mustafa Kemal İlk ve Ortaokulu'nda afet durumunda sahada görev alan ekipler tanıtıldı

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Düzce'de Gazi Mustafa Kemal İlk ve Ortaokulu'nda afet durumunda görev alan ekiplerin tanıtımı yapıldı. Öğrenciler, AFAD, UMKE ve Acil yardım ambulanslarıyla tanışarak ekipmanları öğrendi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Gazi Mustafa Kemal İlk ve Ortaokulunda afet durumunda sahada görev alan ekiplerin tanıtımı yapıldı.

Düzce'de ilk okul ve ortaokul öğrencilerine yönelik afet durumlarında yapılması gerekenler ile ilgili bilgilendirmeler devam ediyor. Bu çerçevede Gazi Mustafa Kemal İlk ve Ortaokulu'nun bahçesine AFAD, UMKE ve Acil yardım ambulansları geldi. Burada öğrenciler afet anında sahada çalışan ekiplerle tanışarak ekipmanları tanıdı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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