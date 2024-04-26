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Kızılay Düzce Şubesi, başarı ödüllerinde en başarılı şube seçildi

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Kızılay Düzce Şubesi, Türk Kızılay tarafından 63 farklı kritere göre belirlenen başarı ödüllerinde en başarılı şube olarak seçildi. Kızılay Düzce İl Başkanı ve yönetim kurulu, 'Gayrimenkul Bağış' alanında gösterdikleri özverili çalışma ve gayretleri nedeniyle ödüle layık görüldü.

Kızılay Düzce Şubesi, Türk Kızılay tarafından 63 farklı kritere göre belirlenen başarı ödüllerinde en başarılı şube oldu.

Kızılay Düzce İl Başkanlığı Afet Operasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen ve 63 farklı kritere göre belirlenen başarı ödülleri sahiplerini buldu. Kızılay Düzce İl Başkanlığı Türkiye Kızılay Derneği Şube Hizmetleri Direktörlüğü tarafından düzenlenen 2023 Yılı Performans Ödül Töreninde Kızılay Düzce İl Başkanı Halil Aydın ve yönetim kurulu 'Gayrimenkul Bağış' alanında göstermiş oldukları özverili çalışma ve gayret sonucunda ödüle layık görüldü. Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz ve Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyelerinin de katılımlarıyla gerçekleşen ödül töreninde en başarılı şube ödülü Düzce'ye verildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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