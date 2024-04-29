Düzce'de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri için toplantı yapıldı

DÜZCE (İHA) – 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde yapılacak çalışmalar, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı başkanlığında yapılan toplantıda görüşüldü.

Düzce'de gençlik bayramının coşku ile kutlanması için Düzce Genlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri ön toplantılara başladı. İl genelinde yapılması planlanan etkinliklerde yapılacak çalışmaların görüşüldüğü değerlendirme toplantısına İl Müdürü İsa Yazıcı başkanlık etti.

Anıtpark meydanında Gençlik ve Spor Haftası boyunca çeşitli spor etkinliklerinin yanı sıra ilçelerde de spor faaliyetlerinin de yapılması görüşüldü. - DÜZCE