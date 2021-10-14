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Reza Zarrab'ın holding binasının girişine hırsızları engellemek için duvar örüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Reza Zarrab'ın holding binasının girişine hırsızları engellemek için duvar örüldü Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklu yargılanan İranlı iş adamı Reza Zarrab'ın eski holding binasının girişlerine, hırsızları engellemek için duvar örüldü.

BEYOĞLU, İSTANBUL (İHA) - Reza Zarrab'ın holding binasının girişine hırsızları engellemek için duvar örüldü

İSTANBUL - Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklu yargılanan İranlı iş adamı Reza Zarrab'ın eski holding binasının girişlerine, hırsızları engellemek için duvar örüldü.

Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklu yargılanan İranlı iş adamı Reza Zarrab'ın Beyoğlu'nda bulunan 7 katlı eski holding binası son dönemlerde hırsızlar hedefi haline geldi. Kayyum atanan holding binası yaklaşık 1 yıldır boş bırakılırken hırsızlar binadaki cam, pencere, demir gibi malzemeleri çalmaya başladı. Evsizlerin de içerisinde kaldığı bina ve çevresi vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından gözetim altına alındı. Beyoğlu Kaymakamlığı'nın girişimleri sonrası holdingin girişindeki kapı ve pencerelerine Beyoğlu Belediyesi tarafından duvar örüldü.

Reza Zarrab'ın holding binasının girişine hırsızları engellemek için duvar örüldü

Reza Zarrab'ın holding binasının girişine hırsızları engellemek için duvar örüldü

Reza Zarrab'ın holding binasının girişine hırsızları engellemek için duvar örüldü

Reza Zarrab'ın holding binasının girişine hırsızları engellemek için duvar örüldü
İhlas Haber Ajansı / Muhammet Emin Arslan - Son Dakika Haberleri
Reza Zarrab'ın eski holding binasına polis baskını! 4 hırsız, alüminyum levha çalarken suçüstü yakalandı

Reza Zarrab'ın eski holding binasına polis baskını! 4 hırsız, alüminyum levha çalarken suçüstü yakalandı
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Haber: Reza Zarrab'ın holding binasının girişine hırsızları engellemek için duvar örüldü - Haberler
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