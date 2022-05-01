TAKSİM'E YÜRÜMEK İSTEYEN GRUPLARA GÖZALTI - 2 - Haberler

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TAKSİM'E YÜRÜMEK İSTEYEN GRUPLARA GÖZALTI - 2

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim'e çıkmak isteyen gruplar gözaltına alındı.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (DHA) - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim'e çıkmak isteyen gruplar gözaltına alındı.

Şişli Harbiye'de ara sokaklarından Cumhuriyet Caddesi'ne çıkan 8'i kadın, 4'ü erkek 12 kişi ellerinde dövizlerle Taksim Meydanı'na yürümek istedi. Polis, slogan atarak yürüyen gruba müdahale etti. Tıp Öğrencileri Komisyonu (TÖK) üyesi olduğu öğrenilen grup gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Yine başka bir grup Kurtuluş'tan Taksim'e yürümek istedi. Bu gruptakiler de gözaltına alındı

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cumhuriyet Caddesi, 1 Mayıs, Taksim, Şişli, Güncel, Haberler

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