Taksim'e yürümek isteyen 217 kişiden 182'si serbest bırakıldı

(İSTANBUL) - Anayasa Mahkemesi kararına rağmen 1 Mayıs kutlamalarına kapatılan Taksim'e yürümek istediği için gözaltına alınan 217 kişiden 182'si serbest bırakılırken, 35 kişinin ise adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

İstanbul'da 1 Mayıs kutlamaları için Taksim'de gitmek isteyen 217 kişi; Beşiktaş, Saraçhane, Okmeydanı ve Beyoğlu çevresinde gözaltına alınmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki merkezine götürülen vatandaşlardan 182'si serbest bırakılırken, 35'i hakkında işlemler devam ediyor. 35 kişinin adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

İstanbul'da 42 bini aşkın güvenlik görevlisi kentin değişik semtlerinde olağanüstü önlem almış, tarihi Bozdoğan Kemeri önünde çok sayıda polis ve TOMA ile barikat kurulmuştu.