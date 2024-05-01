Antalya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlandı

Antalya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü binlerce kişinin katılımı ile kutlandı. Kortej sırasında başlayan yağmura rağmen emekçiler, bayramlarını kutlamayı sürdürdü.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü, Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Antalya'da da büyük bir coşku içinde kutlandı. Disk, Türk-İş Birleşik Kamu-İş, KESK, Antalya Tabip Odası ve TMMOB'un öncülüğünde düzenlenen korteje yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Aydın Kanza Parkı'ndan başlayan 1 Mayıs korteji için sabahın erken saatlerinden itibaren yürüyüş güzergahı ve miting alanında geniş güvenlik önlemleri alındı. Alana giren vatandaşlar Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis memurları tarafından tek tek aramadan geçirildi. Davul ve zurnalar eşliğinde Aydın Kanza Parkı'ndan yürüyüşe başlayan çeşitli siyasi parti, sendika ve STK'lara bağlı binlerce kişi yaklaşık 2 kilometrelik kortejin ardından sloganlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na geldi. Cadde üzerinde bulunan binaların balkonlarındaki vatandaşlar da ellerinde Türk bayrakları ile korteje katılanlara destek verdi. Kortej sırasında başlayan ve kısa sureli etkili olan yağış nedeniyle vatandaşlar ıslanmamak için pankart ve flamalarla kendilerini yağmurdan korumaya çalıştı. - ANTALYA