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Latin Amerika Ülkelerinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlandı

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Latin Amerika ülkelerinde düzenlenen "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü", yürüyüş ve etkinliklerle kutlandı. Arjantin, Brezilya, Meksika, Kolombiya, Ekvador, Şili, Bolivya ve Venezuela'da yapılan kutlamalarda işçilerin hakları ve ekonomi politikaları protesto edildi.

Latin Amerika ülkelerinde düzenlenen "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü", yürüyüş ve etkinliklerle kutlandı.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te yürüyüş gerçekleştiren Genel İşçi Konfederasyonu (CGT), Javier Milei hükümetinin ekonomi politikalarını protesto etti.

Brezilya'daki 1 Mayıs kutlamasına katılan Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ise yaptığı konuşmada, işçilerin haklarında iyileştirmeye gideceklerini, küçük ve orta ölçekli girişimcilere yeni destek paketleri açıklayacaklarını duyurdu.

Meksika'nın başkenti Meksiko'nun en büyük meydanında toplanan binlerce kişi, hükümetten işçilerin sosyal haklarında iyileştirmeye gidecek yeni paketler açıklamasını istedi. Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, açıklamasında yeni emekli olacaklar için "Refah Emeklilik Fonu" kuracaklarını duyurdu.

Kolombiya'daki kutlamalarda Filistin damgası

Kolombiya'da Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun da eşlik ettiği 1 Mayıs kutlamalarının adresi başkent Bogota'daki tarihi Bolivar Meydanı oldu.

Meydandakilere seslenen Petro, çalışma ve emeklilik reformlarını hayata geçireceklerini belirterek, kalabalıktan hükümetlerine destek vermesi çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze saldırılarının döviz ve pankartlarla protesto edildiği yürüyüşlerde çok sayıda Filistin bayrakları taşındı.

Petro'nun İsrail ile diplomatik ilişkileri 2 Mayıs itibarıyla keseceği duyurusu kalabalık tarafından büyük alkış aldı.

Ekvador'da Noboa hükümeti protesto edildi

Ekvador'da işçi sendikaları, öğrenci grupları ve yerlilerin destek verdiği 1 Mayıs kutlamalarında Devlet Başkanı Daniel Noboa'nın ekonomi politikaları ve güvenlik önlemleri protesto edildi.

Şili'nin başkenti Santiago'da toplanan sendikalar ise asgari ücret ve emekli maaşlarında zam talebinde bulundu.1 Mayıs kutlamaları kapsamında konuşan Devlet Başkanı Gabriel Boric ise çalışanların haftalık mesai süresini 45 saatten 40 saate düşürdüklerini hatırlatarak, işçilerin yaşam kalitesini daha da iyileştireceklerini söyledi.

Bolivya'da 1 Mayıs kutlamaları sebebiyle destekçileriyle yürüyüşe katılan Devlet Başkanı Luis Arce, hükümetlerinin "asla" emperyalizmin aracına dönüşmeyeceğini belirtti.

Venezuela'da Filistin'e destek

Venezuela'nın başkenti Karakas'ta yürüyüş gerçekleştiren binlerce kişi, İsrail'in Gazze saldırılarına tepki gösterdi ve Filistin bayrakları taşıdı.

İşçi maaşlarında artış talep eden katılımcılar, aynı zamanda ekonomik zorluklara da dikkati çekti.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro, sosyal medya hesabından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayarak, ülke ekonomisinin şiddetli saldırılara rağmen ayakta durmayı başardığını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Latin Amerika Kolombiya Venezuela Brezilya Arjantin 1 Mayıs Ekonomi Bolivya Şili Dünya Güncel Haberler

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