Erzin'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Bisiklet Turu Yapıldı
Hatay'ın Erzin ilçesinde, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi. İki Gün İki Teker Bisiklet Spor Kulübü Derneği tarafından organize edilen etkinlikte katılımcılar, 30 kilometrelik bir rota üzerinde pedal çevirdi ve turun ardından çevre temizliği yaptı.
Hatay'ın Erzin ilçesinde, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri kapsamında bisiklet turu yapıldı.
İki Gün İki Teker Bisiklet Spor Kulübü Derneğince düzenlenen etkinlik, ilçe merkezinde başladı.
Katılımcılar, 30 kilometrelik rotada pedal çevirdi.
Turun ardından bisikletliler, mesire alanlarında çevre temizliği gerçekleştirdi.