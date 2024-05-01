Survivor eleme adayları kim? 1 Mayıs Çarşamba Survivor potada kimler var?

Survivor Allstar'da haftanın son dokunulmazlık oyununda kazanan tarafın hangi takım olduğu, eleme adaylarının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Survivor eleme adayları kim? 1 Mayıs Çarşamba Survivor potada kimler var?

ELEME POTASINDA 4 İSİM VAR?

Haftanın kapanış mücadelesinin yaşandığı dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takımda konsey toplandı. Yarışmacılar ilk olarak adadan gitmesini istedikleri isimler için oylarını verdi. Yapılan oylama sonucu Hilmi Cem 3 oy, Sercan 4 oy, Özgür 1 oy aldı. Bu sonuçla Survivor'da 4. ve son eleme adayı Sercan olarak belirlendi.

SURVİVOR İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Mavi Takım yarışmacıları haftanın ilk eleme adayını belirlemek için eleme konseyine gitti.

Eleme potasında yer alacak olan ilk isim aldığı 4 oyla Yasin ol

SURVİVOR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Mavi takım ise dokunulmazlığı kaybetmenin üzüntüsüyle, bir eleme adayı daha çıkarmak zorunda kaldı. Haftanın ikinci eleme adayı olarak Batuhan ismi çıktı.

SURVİVOR 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık yarışını kaybeden Kırmızı takımdan geçtiğimiz akşam ki konseyde Yunus Emre haftanın üçüncü eleme adayı olarak belirlendi

4. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı takım haftanın son eleme adayını belirledi. Haftanın 4. ve son eleme adayı Sercan oldu.

1 Mayıs Çarşamba DÜELLO OYUNUNU KİM KAZANDI?

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