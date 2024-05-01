İstanbul'da 1 Mayıs kutlamalarında basın mensupları engellendi

HABER-KAMERA: HAKAN KAYA

(İSTANBUL) - İstanbul'da 1 Mayıs'ı kutlamak için Taksim'e yürümek isteyen bir gruba polisler tarafından müdahale edilirken, olayı görüntülemek isteyen basın mensupları engellendi. Bir polisin, "Basını süpür, biraz daha süpür" talimatı üzerine gazeteciler polis kalkanlarıyla itilerek görüntü almalarının önüne geçildi. İstanbul Adliyesi önünde iki ay önce de Adalet Nöbeti'ni görüntülemek isteyen basın mensupları aynı talimatla alandan uzaklaştırılmıştı.

1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyen sendika ve sivil toplum örgütlerinin buluşma noktalarından olan Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda, polis Taksim'e yürümek isteyen gruba müdahale etti. Müdahale sırasında 23 kişi gözaltına alındı. Olayları görüntülemek isteyen basın mensupları, bir polisin "Basını süpür, biraz daha süpür" talimatı vermesi polis kalkanlarıyla engellendi. Basın mensupları polisin tutumuna tepki gösterdi.

İstanbul Adliyesi önünde iki ay önce Adalet Nöbeti'ni görüntülemek isteyen basın mensupları yine aynı talimatla engellenmişti.