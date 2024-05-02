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Yasin elendi mi? Survivr Yasin Obuz elendi mi?

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Survivor All Star 2024'te heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 1 Mayıs Çarşamba akşamı ekranlara gelen bölümde nefes kesen bir eleme heyecanı yaşandı. Peki, Yasin elendi mi? Survivor Yasin Obuz elendi mi?

Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor All Star yarışmasında bu akşam eleme heyecanı yaşanıyor. Yunus Emre, Batuhan, Yasin ve Sercan'ın potada yer aldığı yarışmada heyecanlı düellolar yaşanıyor. Survivor Yasin Obuz elendi mi?

SURVİVOR YASİN OBUZ ELENDİ Mİ?

Yasin Obuz, 21 Kasım 1988'de Diyarbakır'da doğdu. 3 kardeşi olan Yasin Obuz, çocukluğundan bu yana spor yapıyor. İlk spor lisansı 1998'de çıkan Obuz, amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunların yanı sıra,çocukluğunda 2 yıl jimnastik yaptı, voleybol ve basketbol da oynadı. Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan Obuz, üniversite yıllarında ise spor olarak fitness yaptı.

Yasin elendi mi? Survivr Yasin Obuz elendi mi?Yasin Obuz

Yasin Obuz, 21 Kasım 1988'de Diyarbakır'da doğdu. 3 kardeşi olan Yasin Obuz, çocukluğundan bu yana spor yapıyor. İlk spor lisansı 1998'de çıkan Obuz, amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunların yanı sıra,çocukluğunda 2 yıl jimnastik yaptı, voleybol ve basketbol da oynadı. Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan Obuz, üniversite yıllarında ise spor olarak fitness yaptı.

Yasin Obuz 2 Mayıs Perşembe günü Survivor All Star 2024'te elendi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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