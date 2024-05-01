1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde 226 Kişi Gözaltına Alındı

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde ülke genelinde düzenlenen 210 etkinlikte; 226 kişinin gözaltına alındığını ve 28 güvenlik görevlisinin hafif yaralandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamayla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde 78 ilde düzenlenen ve 241 bin kişinin katıldığı 210 etkinlikte; 226 kişinin gözaltına alındığını ve 28 güvenlik görevlisinin hafif yaralandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde ülkemiz genelinde siyasi partiler, sendikalar ve sivil toplum kuruluşları tarafından 78 ilimizde 210 etkinlik düzenlendi. Miting, yürüyüş, basın açıklaması ve çelenk koyma gibi etkinliklere yaklaşık 241 bin kişi katıldı. İzin verilmeyen alanlarda gösteri yapan, uyarıları dinlemeyen ve polisimize saldıran İstanbul'da 217, Tunceli'de 4, Kahramanmaraş'ta 3 ve Aydın'da 2 olmak üzere 226 şahıs gözaltına alınmıştır. Olaylarda 28 güvenlik görevlimiz hafif şekilde yaralandı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün huzur ve güven içinde geçmesini sağlayan Bakan Yardımcılarımıza, Jandarma Genel Komutanlığımıza, Emniyet Genel Müdürlüğümüze, Sahil Güvenlik Komutanlığımıza, Valilerimize, İl Emniyet Müdürlerimize, il Jandarma Komutanlarımıza, Kaymakamlarımıza, İlçe Emniyet Müdürlerimize, İlçe Jandarma Komutanlarımıza ve kahraman güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum."