Filistin İçin Bin Genç Hareketi Beşiktaş'ta Eylem Yaptı

(İSTANBUL) - Filistin İçin Bin Genç Hareketi üyesi bir grup, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nden sonra tutuklanan 5 arkadaşlarının serbest bırakılması ve İsrail'le sadece ticari alanda değil tüm ilişkilerin kesilmesi talebiyle Beşiktaş'ta eylem yaptı.

Beşiktaş Meydanı'nda toplanan Filistin İçin Bin Genç Hareketi üyesi grup, "İşgalciyle ticari-diplomatik-askeri tüm ilişkiler kesilene kadar canla başla yolundayız Filistin" ve "Filistin mücadelesi yargılanamaz. Onlarca değil binlerce genciz, direnişten vazgeçmiyoruz" yazılı pankart taşıdı, "Filistin'e özgürlük, İsrail'e yaptırım" sloganları attı.

"İSRAİL İLE SÜRDÜRDÜĞÜNÜZ HER TÜRLÜ İLİŞKİYİ DERHAL VE TAMAMEN KESİN"

Grup adına basın açıklamasını Filistin İçin Bin Genç Hareketi'nden Can Koçak okudu. Yaptıkları eylemlerin ardından İsrail'le ithalat ve ihracatın tamamen durdurulduğunu hatırlatan Can Koçak,"Bu hepimizin İsrail'le devam eden ticareti durdurmaya yönelik sesi yükselten, her iradenin kazanımıdır. Gururluyuz, sevinçliyiz ama aynı zamanda bir buruklukla da buradayız. Zira bu adım çok daha önce 35 bin insan hayatını kaybetmeden Gazze yerle bir olmadan önce de atılabilirdi. 7 aydır devam eden bu ticareti iktidar trolleri türlü şekillerde savunurken bir gram utanmadılar. Yetmedi, 'ticareti kes' talebimizi türlü iftiralarla yaftalamaya çalıştılar. Tutmadı, tutmayacak. Kirsiz, passız sözümüz onların kirli algı oyunlarını aştı. Ancak unutmuyoruz ki bu yasak kalıcı değil. İsrail Gazze'ye insani yardım girişine kalıcı izin verdiği takdirde ticarete devam edilecek. Hükümete sesleniyoruz; İsrail'le ticareti kesintisiz bir şekilde sonlandırmak için neyi bekliyorsunuz? Siyonist varlığın haritadan silinmesini, Filistin'in nehirden denize özgürleşmesi için İsrail'i besleyen damarları, sürdürdüğünüz her türlü ilişkiyi derhal ve tamamen kesin" diye konuştu.

"FİLİSTİN ÖZGÜR OLANA DEK MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

Filistin için mücadeleden vazgeçmeyeceklerini belirten Koçak, "AKP iktidarı, Gazzelilere insani yardımın ulaşmasını, ticaretin devamı için yeterli görüyor. AKP iktidarı Gazzelileri insani yardıma muhtaç eden sebebi kökünden kazımak istemiyor. AKP iktidarı, işgalci İsrail'in Refah'ı bombalamasını, mülteci kamplarına saldırılmasını değil, işbirlikçi sermayedarlarına, işgalciye en hızlı bir şekilde rant anlaşması yapmayı önemsiyor. En kısa sürede, Türkiye sermayedarlarına çok kar getiren ticareti yeniden başlatmaya bakıyor. Biz, Filistin için bin genç olarak, kar hırsını ve ticaret hacmini Filistin'in özgürlüğünün önüne koyan her türlü odakla mücadele etmeye ant içtik. Filistin özgür olana dek mücadelemiz sürecek" dedi.

"İKTİDAR GERİ ADIM ATACAĞIMIZI, ÜRKECEĞİMİZİ DÜŞÜNMESİN"

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde arkadaşlarının gözaltına alındığını ve gözaltı süresinin Filistin için bin genç üyesi olduğu gerekçesiyle uzatıldığını öne süren Koçak şöyle konuştu: "Gözaltı süresi boyunca Filistin için bin genç olarak düzenlediğimiz eylemlere yönelik sorguya tabi tutuldular. ve dün hakim karşısına çıkarılan arkadaşlarımızdan 5'inin tutuklanmasına karar verildi. Yargılanan arkadaşlarımız değil topyekun Filistin mücadelesidir. Hapse mahkum edilen beş genç değil "İsrail'le ticaret, soykırıma ortak olmaktır" diyen binlerce gençtir. arkadaşlarımız özgürlüğüne kavuşana kadar durmadan mücadeleye devam edeceğiz. iktirdar asla geri adım atacağımızı, ürkeceğimizi düşünmesin. Zira arkadaşlarımızın tutukluluğu bizi kamçılayan bir borç olacak, eskisinden daha büyük bir azimle meydanlarda olacağız."