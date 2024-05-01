FED faiz kararı ne oldu? FED faiz indirdi mi, artırdı mı 1 Mayıs 2024?

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. FED faiz kararı ne oldu? FED faiz indirdi mi, artırdı mı 1 Mayıs 2024?

FED FAİZ KARARI NE OLDU?

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir biçimde yüzde 5.25-5.50 aralığında sabit bıraktı.

Mart 2022-Temmuz 2023 arasında toplamda 525 baz puanlık faiz artırım kararı alan FOMC böylece 6 toplantı üst üste faize dokunmamış oldu.