FED faiz kararı ne oldu? FED faiz indirdi mi, artırdı mı 1 Mayıs 2024?
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Gelişm sonrası FED faiz kararı ne oldu? FED faiz indirdi mi, artırdı mı konuları yanıtını buldu.
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. FED faiz kararı ne oldu? FED faiz indirdi mi, artırdı mı 1 Mayıs 2024?
FED FAİZ KARARI NE OLDU?
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.
Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir biçimde yüzde 5.25-5.50 aralığında sabit bıraktı.
Mart 2022-Temmuz 2023 arasında toplamda 525 baz puanlık faiz artırım kararı alan FOMC böylece 6 toplantı üst üste faize dokunmamış oldu.