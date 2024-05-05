1 Mayıs operasyonunda 12 kişi daha gözaltına alındı

(İSTANBUL)- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında bugün düzenlenen operasyonda, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde polise mukavemet ettiği iddiasıyla 12 kişi daha gözaltına alındı.

Anayasa Mahkemesi'nin kararına dayanarak 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak için meydana çıkmaya çalışan ancak polisin müdahalesi sonrası gözaltına alınan 65 şüpheliden 13'ü adli kontrolle serbest bırakılmış, 52 kişi hakkında da "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu'na muhalefet", "terör örgütü propagandası yapmak", "kamu görevlisine direnme" suçlarından tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edilmişti. Mahkeme 38 kişi hakkında tutuklama kararı verirken, 14 kişi ise serbest kalmıştı.

12 KİŞİ DAHA YAKALANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet, görevli memura mukavemet, kamu malına zarar verme suçlarına karıştığı iddiasıyla 20 kişinin hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bu sabah saat 06.00 sıralarında İstanbul genelinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 12 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.