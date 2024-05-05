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1 Mayıs'ta polise mukavemet gösteren 38 şüpheli tutuklandı

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İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde taşkınlık yaparak polise mukavemet göstermekten gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 65 şüpheliden 38'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

1 Mayıs'ta polise mukavemet gösteren 38 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL - İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde taşkınlık yaparak polise mukavemet göstermekten gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 65 şüpheliden 38'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kısıtlama tedbirlerine rağmen taşkınlık çıkaran ve taş, sopa, demir çubuklarla polislere mukavemet gösteren şüpheliler tespit edilerek gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 65 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

65 şüpheliden 38'i tutuklandı

Burada savcılıkta ifade veren şüphelilerden 52'si, '2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu'na muhalefet', 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'kamu görevlisine direnme' suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe sevk edilen 65 şüpheliden 38'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 27 şüpheli adli tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul 1 Mayıs Suç Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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