Borsa bugün açık mı? 2 Mayıs Perşembe günü borsa İstanbul açık mı, saat kaçta açılıyor?
1 Mayıs İşçi Bayramının ardından vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de bu tarihin resmi tatil olup olmadığı ve okulların tatil olup olmadığı araştırıldı. Bunun yanında diğer konular da araştırıldı. Peki, Borsa bugün açık mı? 2 Mayıs Perşembe günü borsa İstanbul açık mı, saat kaçta açılıyor?
1 Mayıs, Türkiye'de Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanan resmi bir tatildir. Bu özel günde, işçilerin hakları ve emeği ön plana çıkarılır. Ancak, işçi bayramı olan 1 Mayıs'ın ardından 2 Mayıs tarihinde borsanın durumu da merak konusu oluyor. Peki, Borsa bugün açık mı? 2 Mayıs Perşembe günü borsa İstanbul açık mı, saat kaçta açılıyor?
BORSA BUGÜN AÇIK MI?
1 Mayıs, ülkemizde resmi tatiller arasında yer alır ve İşçi Bayramı olarak kutlanır. 2024 yılında, 1 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Dolayısıyla, bu tarih resmi tatildir ve resmi kurumlar da kapalıdır. 2 Mayıs tarihinde ise resmi tatil değildir ve borsa İstanbul açık olacaktır.
2024 RESMİ TATİLLER
Yılbaşı: 1 Ocak 2024, Pazartesi
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2024, Salı
İşçi Bayramı: 1 Mayıs 2024, Çarşamba
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2024, Pazar
Ramazan Bayramı: 1-3 Mayıs 2024 (3 gün)
Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2024, Pazartesi
Kurban Bayramı: 10-13 Temmuz 2024 (4 gün)
Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2024, Cuma
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2024, Salı