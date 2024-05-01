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Alanya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlamaları

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Antalya'nın Alanya ilçesinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle kutlama programı düzenlendi. Sendika örgütleri üyeleri sloganlar ve şarkılar eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi ve konuşmalar yapıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle kutlama programı yapıldı.

Bostancıpınarı Caddesi'ndeki Kuyularönü Camisi önünde ikindi vakti toplanan sendika örgütleri üyeleri sloganlar ve şarkılar eşliğinde Şelale Meydanı'nda yürüdü. Kalabalık grup polis ekiplerinin güvenlik önlemleri altında kutlama alanına giriş yaptı. Daha sonra saygı duruşunda bulunulmasının ardından kurulan sahnede 1 Mayıs konuşmaları yapıldı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları halaylar çekilerek ve şarkılar söylenerek sona erdi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sendika Antalya 1 Mayıs Alanya Yerel Politika Güncel Haberler

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