Çin'deki demiryolu yolcu seyahatleri rekor kırdı

BEİJİNG, 2 Mayıs (Xinhua) -- Çin'deki demiryolu yolcu seyahatleri, beş günlük 1 Mayıs İşçi Bayramı tatilinin ilk gününde 20,69 milyonu aşarak rekor kırdı.

Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi'nin Çarşamba günü açıkladığı verilere göre, Perşembe günü 17 milyon demiryolu yolcusunun seyahat etmesinin beklendiği ve 1.094 ek yolcu treninin planlandığı belirtildi.

Şirket, 29 Nisan'dan 6 Mayıs'a kadar sekiz gün sürecek İşçi Bayramı tatili seyahat yoğunluğunda demiryolu ağında 144 milyon yolcu seyahatinin gerçekleşmesini öngörüyor.

Söz konusu dönemde yoğun olmayan dönemlere göre yaklaşık 1.800 daha fazla olmak üzere günde ortalama 12.000'in üzerinde yolcu treni planlanmış durumda.

Bu yılki İşçi Bayramı tatili, 1 Mayıs'tan 5 Mayıs'a kadar sürecek.