1 Mayıs Taksim kutlamalarında 38 kişi tutuklandı

(İSTANBUL) - Anayasa Mahkemesi'nin kararına dayanarak 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak için meydana çıkmaya çalışan ancak gözaltına alınan 38 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. Savcılık 65 kişiden 13'ünü adli kontrol ile serbest bırakıp 52 kişi hakkında "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu'na muhalefet" "terör örgütü propagandası yapmak", "kamu görevlisine direnme" suçlarından tutuklama istemişti.

1 Mayıs'ı Taksim Meydanı'nda kutlamak isterken Saraçhane, Beşiktaş, Şişli ve Beyoğlu gibi semtlerde polisle karşı karşıya gelen ve gözaltına alınan 65 kişi sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki binasından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Gün boyunca savcılıkta ifadeleri alınan 1 Mayıs eylemcilerinden 13'ü adli kontrolle serbest bırakıldı. 52 kişi de "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu'na muhalefet" "terör örgütü propagandası yapmak", "kamu görevlisine direnme" suçlarından tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme 38 kişi hakkında tutuklama kararı verdi. 14 kişi ise serbest kaldı.

Tutuklama kararının verildiği dakikalarda müvekkilleri hakkında bilgi almaya çalışan avukatlarla polisler arasında zaman zaman tartışmalar ve gerginlikler yaşandı.

YILMAZ TUNÇ AÇIKLAMA YAPTI

Tutuklama kararının ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Tunç, "İstanbul'da, emeğin bayramı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde önceden duyurulmasına ve tüm uyarılara rağmen Taksim Meydanı'na yürümek isteyen gruplara müdahale sırasında polislere saldıranlar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında; 65 şüpheli gözaltına alınmış olup, 38 şüpheli "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu'na Muhalefet", "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" ve "Kamu Görevlisine Direnmek" suçlarından tutuklanmıştır. 27 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmiştir" ifadelerini kullandı.