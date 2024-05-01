Irak'ın Kerkük kentinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları düzenlendi

Irak'ın Kerkük kentinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Kent merkezindeki Ahmet Ağa Parkı önünde toplanan sendika ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar pankart açtı ve slogan attı.

Irak İşçi Sendikası Kerkük Şubesi Başkanı Rızgar Baban, burada yaptığı konuşmada, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Baban, ülkenin büyük bir bölümünde emekçilerin, bu önemli günü bir kez daha ağırlaşan sorunlarla mücadele ederek karşıladığını belirtti.

Çalışan ve emekçilerinin hala sosyal sigorta konusunda büyük sorunları olduğunu aktaran Baban, hükümete emekçilerin haklarının korunması için yeni yasalar çıkarması çağrısı yaptı.