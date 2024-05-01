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Irak'ın Kerkük kentinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları düzenlendi

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Kerkük kentinde sendika ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla etkinlikler düzenledi. Irak İşçi Sendikası Kerkük Şubesi Başkanı Rızgar Baban, emekçilerin sorunlarına dikkat çekerek hükümete yeni yasalar çıkarma çağrısı yaptı.

Irak'ın Kerkük kentinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Kent merkezindeki Ahmet Ağa Parkı önünde toplanan sendika ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar pankart açtı ve slogan attı.

Irak İşçi Sendikası Kerkük Şubesi Başkanı Rızgar Baban, burada yaptığı konuşmada, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Baban, ülkenin büyük bir bölümünde emekçilerin, bu önemli günü bir kez daha ağırlaşan sorunlarla mücadele ederek karşıladığını belirtti.

Çalışan ve emekçilerinin hala sosyal sigorta konusunda büyük sorunları olduğunu aktaran Baban, hükümete emekçilerin haklarının korunması için yeni yasalar çıkarması çağrısı yaptı.

Kaynak: AA / Güncel

Sendika Hükümet 1 Mayıs Kerkük Emekçi Irak Politika Güncel Haberler

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