Çin'de Meizhou-Dabu otoyolunda heyelan: 48 kişi hayatını kaybetti
Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Meizhou kentindeki Meizhou-Dabu otoyolunun Chayang bölümünde 1 Mayıs günü saat 02.10 civarında heyelan meydana geldi. Yolun çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 48'e yükseldi.
GUANGZHOU, 2 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Meizhou kentindeki Meizhou-Dabu otoyolunun Chayang bölümünde 1 Mayıs günü saat 02.10 civarında heyelan meydana geldi. Yolun çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 48'e yükseldi.