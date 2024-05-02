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Çin'de Meizhou-Dabu otoyolunda heyelan: 48 kişi hayatını kaybetti

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Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Meizhou kentindeki Meizhou-Dabu otoyolunun Chayang bölümünde 1 Mayıs günü saat 02.10 civarında heyelan meydana geldi. Yolun çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 48'e yükseldi.

GUANGZHOU, 2 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Meizhou kentindeki Meizhou-Dabu otoyolunun Chayang bölümünde 1 Mayıs günü saat 02.10 civarında heyelan meydana geldi. Yolun çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 48'e yükseldi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Guangdong 1 Mayıs Doğal Afetler Trafik Kazaları Dünya Güncel Haberler

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