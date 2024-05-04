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1 Mayıs kutlamalarında gözaltına alınan 52 kişi tutuklandı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarında gözaltına alınan 65 kişiden 52'sinin tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildiğini duyurdu.

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarında gözaltına alınan 65 kişiden 52'sinin tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildiğini duyurdu.

Anayasa Mahkemesi 12 Ekim 2023 tarihinde verdiği kararda Taksim'in 1 mayıs kutlamalarına kapatılmasını "hak ihlali" saymıştı. Bu kararı da gerekçe gösteren çok sayıda emekçi toplanma noktalarında buluşmuştu. Ancak Bozdoğan Kemeri, İstiklal Caddesi, Taksim çevresi, Beşiktaş ve Şişli'de çok sayıda cadde ve sokak ulaşıma kapatılmış, bazı metro seferleri iptal edilmişti. Buna rağmen Taksim'e çıkmaya çalışan, Saraçhane Bozdoğan Kemeri'nde polisle karşı karşıya gelip barikatı zorlayanların da aralarında bulunduğu 217 kişi gözaltına alınmış, İçişleri Bakanlığı ev baskınlarında da barikattaki polislere flama sopalarıyla vuran 29 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Gözaltına alınanların çoğunluğu 1 Mayıs akşam saatlerinde serbest bırakılırken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'nde tutulan 65 kişi bugün adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 65 kişiden 52'si 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanuna muhalefet, Terör Örgütü Propagandası Yapma, Kamu görevlisine direnme suçlarından tutuklanmak üzere mahkemeye sevk edildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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