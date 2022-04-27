Ege İhracatçı Birlikleri, kirazda sirke sineğine karşı 50 bin tuzak kuracak

MANİSA (Bültenler) - İhracatçılar, kiraz üretiminde sirke sineğine karşı çevreye duyarlı mücadele ediyor

Ege İhracatçı Birlikleri, kirazda kalitenin korunması ve katma değerli ihracat için kiraza zarar veren sirke sineğine karşı 50 bin tuzak dağıtma kararı aldı.

Türkiye'de kiraz üretiminde ikinci büyük il konumundaki Manisa'da, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Ege İhracatçı Birlikleri'nin ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında Kanadı Noktalı Sirke Sineği Tuzaklarının dağıtımına devam ediliyor.

Kuzey Yarım Kürede kirazın ilk hasat edildiği Manisa'nın Şehzadeler İlçesi Sancaklıiğdecik mahallesinde, Ege İhracatçı Birlikleri'nin temin ettiği sirke sineği tuzakları dağıtımı yapıldı. Dağıtım etkinliğinde konuşan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk; "Dağıtımı yapılan tuzaklar, başta kiraz olmak üzere birçok meyvede verim ve kalite kaybına neden olan, önemli karantina zararlılarından Kanadı Noktalı Sirke Sineği'nin Biyoteknik mücadelesinde kullanılacak" dedi.

Ege İhracatçı Birlikleri tarafından temin edilen toplam 50.000 adet tuzak haline getirilmiş şişenin Ahmetli, Akhisar, Demirci, Kırkağaç, Saruhanlı, Köprübaşı, Selendi, Şehzadeler ve Soma İlçelerindeki meyve üreticilerine gönderileceği bilgisini paylaşan Öztürk, "Proje ile İl genelinde toplam 150.000 adet tuzağın dağıtımını gerçekleştirmiş olacağız. 2.000 üreticimiz bu imkândan yararlanmış olacak. Yaklaşık 5.000 dekar alanda Kanadı Noktalı Sirke Sineği'ne karşı Biyoteknik mücadele uygulanacak. Ege İhracatçı Birlikleri'ne vermiş oldukları katkıdan dolayı teşekkür ediyor, üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Uçak; "Sirke sineğiyle çevreye duyarlı mücadele edeceğiz"

Törende konuşan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, kiraz meyvesine zarar veren Sirke Sineği ile çevreye duyarlı, biyoteknik mücadele yapmak üzere 1 litrelik şişelere 250 ml sirke konularak yapılan sirke sineği tuzağından Ege İhracatçı Birlikleri olarak 50 bin tane yaptırdıklarını dile getirdi.

Sirke sineği tuzaklarına sirke sineğinin gireceği büyüklükte 8-10 adet delik açıldığını anlatan Uçak, "Bu deliklerden yayılan koku da Sirke Sineğini cezbetmektedir. Bu sayede tuzağa giren sirke sineği kiraz meyvesine zarar verememektedir. Yıllık 600 bin ton kiraz üretimimizde kayıpları önlemek, kaliteyi yükseltmek ve ihracat hedeflerimizi tutturabilmek için üreticilerimize desteklerimiz sürecek" şeklinde konuştu.

Tarımsal zararlılarla yapılan mücadelede çevreye zarar vermeden mücadele etmenin çok önemli olduğunun altını çizen Uçak sözlerini şöyle tamamladı: "Bu şekildeki mücadelede, çevreye zarar vermeden, biyoteknik mücadele yapılarak, tarımsal üretim gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle, projenin çevreye duyarlı bir mücadele yönteminin uygulamanın yanında, üreticilere kendi imkanları ile zararlılarla mücadele etmenin mümkün olabileceğini göstermeyi de hedefliyoruz. 50 bin adet tuzak Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce, kiraz üretimin yoğun olarak yapıldığı mahallelerde dağıtılacak."

Protokol konuşmalarının ardından tuzaklar üreticilere teslim edildi.

Sirke sineği tuzağı dağıtımına; Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, EYMSİB Başkan Yardımcısı Cengiz Balık, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Kırıcı ve Türkmen Türkmenoğlu, Sancaklıiğdecik Mahallesi Muhtarı Arif Kurtoğlu katıldı.

EİB Başkanları Manisa Valisi'ni ziyaret etti

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Fuat Gürle, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcıları Cengiz Balık ve Murat Ödül, Yönetim Kurulu Üyeleri Türkmen Türkmenoğlu ve Mehmet Kırıcı Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'i ziyaret ettiler. Ziyarette, Manisa'da tarımsal üretim ve ihracat süreçlerini iyileştirmek için iş birliği yapılması benimsendi.

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