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Manisa'da trafik kazası: 1 kişi yaralandı

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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 19 .00 sıralarında Sarıgöl yönünden Tirazlar Mahallesine giden Muhammet Hasan A. yönetimindeki 45 AJM 439 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelmekte olan Uysal E. yönetimindeki 45H0440 plakalı araç çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Muhammet Hasan A. yaralandı. Yaralı önce Sarıgöl Devlet Hastanesine ardından Alaşehir Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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