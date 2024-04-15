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Manisa'da tarlasına giden çiftçi motosiklet kazasında hayatını kaybetti

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde tarlasına giden çiftçi kullandığı motosikletin altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza, Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Arabacıbozköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletiyle zeytin bahçesine giden çiftçi Hakkı Özhun (65) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu düşerek kullandığı motosikletin altında kaldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile jandarma sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Hakkı Özhun'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Akhisar Manisa Acil Durum Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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