Gümüşdere Keçiören'de daha berrak akacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gümüşdere Keçiören'de daha berrak akacak

Gümüşdere Keçiören'de daha berrak akacak
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

Keçiören Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un talimatıyla Gümüşdere Ihlamur Vadisi'nde detaylı temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Keçiören Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un talimatıyla Gümüşdere Ihlamur Vadisi'nde detaylı temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Dere yatağının temizlenerek suyun daha berrak görünüme kavuşması için rutin olarak temizlik yapıldığını belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Dere yatağındaki birikintileri düzenli olarak temizleyerek Gümüşdere'nin her iki yakasında vatandaşımıza daha sağlıklı ve daha doğal bir ortam sunuyoruz. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla Atatürk Botanik Bahçemizde ve Gümüşdere boyunca inşa ettiğimiz parklarımızda aileleriyle birlikte vakit geçirebilirler. " dedi.

GÜMÜŞDERE ATIKLARDAN ARINDI

Keçiören Belediyesi ekiplerinin yaptıkları çalışmayla Gümüşdere atıklardan arındırılırken dereden toplanan plastik, kağıt gibi materyaller geri dönüşüm tesislerine götürülerek ekonomiye katkı sağlanıyor. Derede sürdürülen temizliğin ardından ilaçlama çalışmalarıyla da sıcak havalarda oluşabilecek sinek ve sivrisineklere karşı önlem alınıyor.

Doğada geri dönüşümü zor olan maddelerin toprağı ve akarsuları kirlettiğine dikkati çeken Başkan Altınok, "Gümüşderemiz atıklarından arındırılıyor, ancak bu kirliliği önlemek için hepimize büyük sorumluluk düşüyor. Bizler vatandaşlarımıza daha sağlıklı bir ortam sağlamak için bu tür sosyal rehabilitasyon ve toplu kullanım alanlarının temizliği için özel hassasiyet gösteriyoruz. Ama aynı sahiplenmeyi ve titizliği vatandaşlarımızdan da bekliyoruz. Bu güzellikleri ve değerleri birlikte koruyalım. Çalışmalarımızın ana prensibi vatandaşlarımıza hizmetkar olmak ve Keçiören'e değer katmaktır. Keçiören'in her anlamda daha ileride olması ve vatandaşlarımızın refah düzeyinin artması için hizmetkar olmaya devam edeceğiz. Bizler makamda oturmaya değil hizmetkar olmaya geldik. " ifadelerini kullandı.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Mustafa Şentop Ömer Halisdemir Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Yıldız Tilbe Demet Akalın Haluk Levent
Spor Eda Erdem Fatih Terim Metin Oktay Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gümüşdere Keçiören'de daha berrak akacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 12:33:22. #1.14#

title