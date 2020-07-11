Gölbaşı'nda gönüllüler sokak hayvanları için mama ve su kabı bıraktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gölbaşı'nda gönüllüler sokak hayvanları için mama ve su kabı bıraktı

Gölbaşı'nda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ilçenin farklı noktalarına mama ve su kapları yerleştirildi.

Gölbaşı'nda gönüllüler sokak hayvanları için mama ve su kabı bıraktı
11.07.2020 15:49 | Son Güncelleme: 11.07.2020 15:49

Gölbaşı'nda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ilçenin farklı noktalarına mama ve su kapları yerleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün koordinasyonunda, kaymakamlık, belediye ve hayırsever vatandaşların desteğiyle satın alınan su borularından, sokak hayvanları için mama ve su kabı üretildi.

Mama ve su kapları, ilçenin farklı bölgelerine yerleştirilerek sahipsiz sokak hayvanlarının beslenmeleri sağlanıyor.

Gölbaşı Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Ekici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üretilen mama ve su kaplarının hayvanseverlerce dağıtıldığını belirterek, "Yüze yakın gönüllümüz ile 200-250 arası sulama ve besleme ünitelerinin dağıtımlarını sağladık." dedi.

Dağıtımlar yapılırken gönüllülerin adresleri tek tek alınarak ilçenin besleme haritasının çıkarılacağını belirten Ekici, "Bütün çiftçilerimiz ve işletmecilerimiz de projeye destek vermek istediklerini söyledi. Hatta bazıları mama ve sulama ünitelerinden yaptırarak gönüllülerimize vermeye başladı. Bu şekilde bir farkındalık ortaya koyduğumuzu düşünüyorum." diye konuştu.

Ekici, projeye destek veren kaymakamlık, belediye ve hayvanseverlere teşekkür etti.

Gönülü hayansever Melek Ayaz da isteyen herkesin mama ve su odaklarına katkı sağlayabileceğini söyledi.

Berrak Yağmur Düzgöz ise "Gönüllüler olarak sokak hayvanlarını koruma ve beslemede aktif bir mücadelenin içerisindeydik. Son dönemde Gölbaşı Kaymakamlığı, Gölbaşı Belediyesi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile kolektif hareket ettiğimiz zaman bu işi daha sistemli, düzenli ve daha verimli yaptığımızı fark ettik. Bu mücadeleyi seve seve yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü sahilimizde 'Çok fazla normalleştik' dedirten görüntüler Yaşam
Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Ayasofya cami olmakla kalmasın, bir mektep bir medrese olsun Güncel
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Ayasofya cami olmakla kalmasın, bir mektep bir medrese olsun
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi Spor
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi
Sokak ortasında sevgilisini öldürdü, polisi görünce kendini vurdu 3. Sayfa
Sokak ortasında sevgilisini öldürdü, polisi görünce kendini vurdu
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı Politika
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı
Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu Magazin
Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu
Endonezya'da 300'den fazla reşit olmayan çocuğu istismar eden Fransız yakalandı
Endonezya'da 300'den fazla reşit olmayan çocuğu istismar eden Fransız yakalandı
Babacan'dan Ayasofya'nın cami olmasına temkinli yorum: Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz
Babacan'dan Ayasofya'nın cami olmasına temkinli yorum: Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz
İki üniversite mezunu psikolog, evinde uyuşturucu imalatından yakalandı! Balkonu seraya çevirmiş
İki üniversite mezunu psikolog, evinde uyuşturucu imalatından yakalandı! Balkonu seraya çevirmiş
Kaza yapan zırhlı araç takla attı, etrafa altın saçıldı! Ekipler karış karış arıyor
Kaza yapan zırhlı araç takla attı, etrafa altın saçıldı! Ekipler karış karış arıyor
Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı
Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı
Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü
Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü
Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'pert araç' kararı
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'pert araç' kararı
İstanbul'un göbeğinde tartışma sırasında cinsel organını gösteren taksici serbest
İstanbul'un göbeğinde tartışma sırasında cinsel organını gösteren taksici serbest
17 suçtan aranan cezaevi firarisi 6 yıldır kardeşinin kimliğiyle yaşamış
17 suçtan aranan cezaevi firarisi 6 yıldır kardeşinin kimliğiyle yaşamış
Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları
Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları
Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
Meteoroloji'den 4 il için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 4 il için sağanak yağış uyarısı
Bir gün önce tıraş olduğu berber kalfasını öldüren saldırgan yakalandı, cinayet anı kamerada
Bir gün önce tıraş olduğu berber kalfasını öldüren saldırgan yakalandı, cinayet anı kamerada
Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına Bahçeli'den ilk tepki: Tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır
Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına Bahçeli'den ilk tepki: Tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır
TFF'nin tescil kararı sonrası 2. Lig ekibi Ankara Demirspor, ligden çekildi
TFF'nin tescil kararı sonrası 2. Lig ekibi Ankara Demirspor, ligden çekildi
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, korona tedavisinde kullanılacak ilaca üretim ruhsatı verdi
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, korona tedavisinde kullanılacak ilaca üretim ruhsatı verdi
Erdoğan'ın 26 yıl önceki demeci ortaya çıktı! Ayasofya'nın cami olması sözünü o zaman vermiş
Erdoğan'ın 26 yıl önceki demeci ortaya çıktı! Ayasofya'nın cami olması sözünü o zaman vermiş
Ebru Polat'tan kötü eleştirilere maruz kalan Semiha Yıldırım'a destek
Ebru Polat'tan kötü eleştirilere maruz kalan Semiha Yıldırım'a destek
Hadise ve Kaan Yıldırım aşkının mimarı Seda Bakan'dan çifte evlilik çağrısı
Hadise ve Kaan Yıldırım aşkının mimarı Seda Bakan'dan çifte evlilik çağrısı
Instagram'ı ikiye bölen video! Şeyma Subaşı dans etti, 7 yaşındaki kızı eşyalarını taşıdı
Instagram'ı ikiye bölen video! Şeyma Subaşı dans etti, 7 yaşındaki kızı eşyalarını taşıdı
Ayasofya'nın cami olması dünya basınının gündeminde: Erdoğan amacına ulaştı
Ayasofya'nın cami olması dünya basınının gündeminde: Erdoğan amacına ulaştı
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den 'Pişman mısınız?' sorusuna tepki çeken yanıt
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den "Pişman mısınız?" sorusuna tepki çeken yanıt
Spor muhabiri Alper Yemeniciler, beIN Sports'la yollarını ayırdı
Spor muhabiri Alper Yemeniciler, beIN Sports'la yollarını ayırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yılmaz Tunç Bülent Turan Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hadise Reynmen Cem Yılmaz
Spor Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Temmuz Antalya Ayasofya Danıştay
Şu an buradasınız: Gölbaşı'nda gönüllüler sokak hayvanları için mama ve su kabı bıraktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.7.2020 15:52:44. #1.14#
title