Edirne'de yangında mahsur kalan 2 yavru kedi itfaiye tarafından kurtarıldı

Edirne'de, öğrenci yurdunun merdiven boşluğunda çıkan yangının ardından sıkıştıkları yerde mahsur kalan 2 yavru kediyi itfaiye erleri kurtardı.

1. Murat Mahallesi'ndeki bir öğrenci yurdunun giriş kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Merdiven boşluğundaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın söndürüldükten sonra merdiven boşluğundan kedi sesi duyulması üzerine itfaiye erleri harekete geçti. Uzun uğraşlar sonucunda 2 kedi yavrusu mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.

Yurt yanındaki bir lokantada aşçılık yapan Zihni Önder, yavru kedilerin kurtarılmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Yangının sigara izmaritinden kaynaklanmış olabileceğini düşündüklerini belirten Önder, merdiven boşluğunda bulunan kartonların tutuşmasıyla çıkan yangın sonrası orada yuvalayan kedi yavrularının mahsur kaldığını anlattı.

Önder, itfaiye ekiplerinin insanın girmekte zorlanacağı bir yerden kedileri başarıyla çıkardığını ifade etti.

Kurtarılan yavru kediler ve çevrede bulunan anne kedi, tedavi edilmek üzere Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağına götürüldü.