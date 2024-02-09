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Muğla'da Milli Eğitim, Gençlik ve Spor, Diyanet İşleri Bakanlıkları Arasında İmzalanan Çedes Projesi Etkinlikleri

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Muğla'da Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından imzalanan Çedes Projesi kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Muğla Kız İmam Hatip Lisesi öğrencileri sokak hayvanları, sınıf temizliği, Kızılay ve AFAD ziyaretleri gibi etkinlikler gerçekleştiriyor. Proje, manevi değerlerin öğrencilere en iyi şekilde tanıtılmasını amaçlamaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan Çedes (Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum) Projesi, Muğla'da çeşitli etkinlikler ile gerçekleştiriliyor.

Proje çerçevesinde Muğla Kız İmam hatip Lisesi öğrencileri tarafından sokak hayvanları, sınıf temizliği, pano çalışmaları, Kızılay, AFAD ziyaretleri, şehitlik ziyaretleri, engelli bireyler ile bir araya gelme gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Proje hakkında açıklama yapan Muğla Kız İmam Hatip Lisesi öğretmeni Rümeysa Tilki "Milli Eğitim Bakanlığımızın, Diyanet İşleri Başkanlığımızın ve Gençlik ve Spor Bakanlığının ortak yürüttüğü proje bu. Bu projede bizim kapsamımız olan mani değerlerimizi öğrencilere en iyi şekilde tanıtmaya gayret ediyoruz, en iyi şekilde anlatmaya bire bir yaşayarak çalışarak işin içinde bulunarak anlatmaya, kavramaya yardım ediyoruz. Proje çerçevesinde şimdiye kadar hangi değerler üzerinde durduk dersek. Ekim ayında her ay bir konu başlığımız var bir değerimiz var bu değer üzerine o ay boyunca çeşitli çalışmalar yapmaktayız. Ekim ayında edep, saygı ve nezaket konularımız vardı. Kasım ayında sorumluluk ve öz denetim konularımız vardı. Aralık ayında 'da yardım severlik ve merhamet konularımız vardı bu konu başlıklarımıza binayen neler yaptık şimdiye kadar. Sevgi nezaket konularında, sokak hayvanlarımız için stant kurduk yaptık, sokak hayvanlarımızı ziyaretlerde bulunduk, sokaklarda yaşayan hayvanlarımız ve yavrularımız beslenme barınma konusunda yardımcı oldular. Bunun dışında Cumhuriyetimizin 100. Yıl münasebeti nedeni ile şehitlik ziyaretlerimiz oldu. Daha sonra bu konu başlıklarımız için özellikle her ay bir konu çalışmamız muhakkak oluyor. Pano çalışmamızın sonrasında bilgilendirme çalışmaları artı projeler üretmeye çalışıyoruz. Bununla birlikte sınıf temizlik çalışmaları yani kişisel sorumluluklarını bilmeleri gerekiyor sorumluluk ve öz denetim konu başlığımız sebebi ile sınıf temizlik çalışmaları yaptık, kişisel bakım çalışmaları yaptık bunlar ile ilgili bilgilendirme çalışmaları da yaptık. Bunun ile birlikte Kızılay ziyaretimiz Kızılay nedir? Öğrencilerimiz AFAD gönüllüsü oldu neler yapa biliriz deprem bölgesinde yaşıyoruz ve Türkiye zaten bir deprem bölgesi kızlarımızın, yavrularımızın buna hazırlıklı olmasını özellikle istiyoruz. Bununla birlikte Dünya engelliler günümüzde engelsiz kardeşlerimiz ile birlikte seramik çalışmaları yaptık, boyama çalışmaları yaptık onlar ile kızlarımız voleybol oynadılar birlikte vakit geçirdiler onlar için birlikte vakit geçirmek çok büyük farkındalık oluştu. Hayatın birçok yönünü böylece bire bir yaşayarak görmüş oluyor öğrencilerimiz. Bunun ile birlikte sinema etkinliğimiz oldu insan hakları gününde gündemimizde ne varsa onları yaptık yerli malı haftasında yerli malımızı nasıl tükete biliriz neler yerli malı çerçevesine girer bunula ilgili çeşitli çalışmalar yaptık. Son olarak ta bu ayımızın konusu olarak sabır ile ilgili çeşitli çeşitli çalışmalar fikirler üretip bunları uygulamaya geçirmeyi hedefliyoruz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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