Muş Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakımevi Kış Hazırlıklarını Tamamladı

Muş Belediyesi bünyesinde hizmet veren Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakımevinde, kış aylarında sahipsiz hayvanların tedavilerine yönelik kış hazırlıklar tamamlandı.

Belediyen yapılan açıklamaya göre, rehabilitasyon merkezi ve geçici bakımevi tesisinde görev yapan personeller, gerekli bakımların yanı sıra vatandaşlardan gelen ihbarları da değerlendiriyor.

Belediye Başkanı Feyat Asya, kış mevsimi için tesiste gerekli hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakımevinde çalışmaları her mevsimde, her şartta sürdürdüklerini belirten Asya, şunları kaydetti:

"Özellikle kış aylarında sahipsiz hayvanların yiyecek ve barınma konusundaki sıkıntılarını asgariye indirmek için gerekli tedbirleri alıyoruz. Bunun yanı sıra yaralanan ve bakıma muhtaç hayvanları geçici bakımevine getirerek tedavi ve bakım ihtiyaçlarını burada gerçekleştiriyoruz. Bakıma muhtaç hayvanları görmeleri halinde vatandaşlarımızın bizlere ulaştırmalarını istirham ediyoruz."