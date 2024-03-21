Üye Girişi
Haberler

Niğde'de dövüşülürken kurtarılan 2 köpek çalındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'de dövüşülürken kurtarılan ve barınağa teslim edilen 2 köpek çalındı.

Niğde Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi görevlileri, sabah barınağa geldiklerinde 2 köpeğin çalındığını fark edip polise bilgi verdi.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekip, 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 11 Mart'ta merkeze bağlı Gösterli köyünde köpek dövüştürenlere yönelik operasyonda 81 kişiye 533 bin 275 lira ceza yazmış, 2 köpeği barınağa teslim etmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Niğde Belediyesi Niğde 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title