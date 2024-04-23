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Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı 23 Nisan'da Etkinlik Düzenledi

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Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir alışveriş merkezinde etkinlik düzenledi. Çocuklar yüz boyama, balon etkinliği ve sihirbaz gösterileriyle eğlendi. Ayrıca etkinlikte çocuklara fidan ve sokak hayvanları için mama dağıtıldı.

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenledi.

İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bir alışveriş merkezindeki programda çocuklar yüz boyama, balon etkinliği ve sihirbaz gösterileriyle eğlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Halit Yağmur, Ülkü Ocakları olarak çocuklara ve gençlere her zaman sahip çıktıklarını belirtti.

Etkinliğe katılan çocuklara fidan ve sokak hayvanları için mama dağıtıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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